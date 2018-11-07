Армия Израиля призвала извлечь урок из трагедии с Ил-20

Армия обороны Израиля выразила надежду, что инциденты, подобные ситуации со сбитым российским Ил-20, не повторится, передает РИА «Новости».

Об этом заявил официальный представитель АОИ Джонатан Конрикус.

«Мы видим печальную ситуацию, в которой сирийские силы выстрелили и подбили самолет. И мы надеемся, что сирийцы и никто другой извлекут из этого уроки и не повторят таких ошибок», — сказал Конрикус.

Самолет Ил-20 потерпел крушение в Сирии 17 сентября в результате попадания ракеты сирийских ПВО. Минобороны России обвинило в случившемся израильскую сторону, чьи истребители, наносившие удары по провинции Латакия, прикрылись российским самолетом.