Россия обсуждает с Бангладеш поставку Ми-35М

Заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Михаил Петухов рассказал, что российская сторона обсуждает с Бангладеш поставку вертолетов Ми-35М. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Петухова, тема сейчас прорабатывается, со сроками подписания контракта стороны определятся позднее.

Отмечается, что Ми-35М является единственным в мире универсальным боевым вертолетом, который способен помимо решения огневых задач осуществлять перевозку до восьми вооруженных военных, до 1,5 т боеприпасов и 2,4 т внешнего груза.