Самолет ВМС США провел разведку у Керченского пролива

Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon американских Военно-морских сил (ВМС) во вторник, 6 ноября, провел разведывательный полет в районе Керченского пролива. Об этом сообщается в твиттере мониторингового портала PlaneRadar.

По информации портала, воздушное судно с бортовым номером 168764 находилось у береговой линии Крыма на расстоянии 24 км. Также отмечается, что самолет входит в состав десятой патрульной эскадрильи ВМС США, Patrol Squadron VP-10 «Red Lancers».

Ранее в командовании ВМС США заявили, что российский истребитель Су-27 осуществил небезопасный перехват американского разведывательного самолета над Черным морем.