NI рассказал об успешном противодействии России дронам США

Российские военные все лучше справляются с уничтожением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противников. Об этом сообщает National Interest.

Как отмечает издание, это обстоятельство представляет проблему для США, которые в ведении военных действий часто полагаются на беспилотники. При этом, несмотря на то, что дроны ВВС США увеличивают характеристики автономности, они не могут остаться без радиосвязи. Эту уязвимость может использовать Россия.

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Журнал приводит пример комплекс радиоэлектронной борьбы «Силок», который отработал противодействие дронам на учениях в Ленинградской области. Также отмечается, что в 2011 году Иран применил комплекс «Автобаза» российского производства для перехвата БПЛА военно-воздушных сил США.

Ранее журнал назвал особенности российских «танков-убийц».