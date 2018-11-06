В армии России за шесть лет в 30 раз выросло число крылатых ракет

За последние шесть лет количество крылатых ракет на вооружении российской армии возросло в 30 раз. Об этом сообщает «Красная звезда» в статье к шестилетию пребывания Сергея Шойгу на посту министра обороны.

При этом число носителей наземного, морского и воздушного базирования увеличилось более чем в 12 раз.

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Также отмечается, что в стратегических ядерных силах доля современных вооружений и военной техники выросла до 81%, в ВКС — до 73,9%.

Ранее в Минобороны назвали места дислокации 13 комплексов радиоэлектронной борьбы «Самарканд».