СМИ узнали о новых потерях России в Сирии

В результате взрыва в бывшем здании сирийской криминальной полиции погибли 11 человек, среди которых шесть россиян. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на источник в Сирии.

По данным издания, погибшие предположительно относились к ЧВК «Вагнер» (деятельность ЧВК запрещена в России на законодательном уровне).

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По словам источника, в здании полиции расположено одно из подразделений 5-го корпуса правительственной армии Сирии, усиленного российскими «военными советниками».

Ранее в Израиле оценили контакты с российскими военными после инцидента с самолетом Ил-20.