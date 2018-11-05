В Минобороны отреагировали на перехват самолета-разведчика США российским Су-27

В Министерстве обороны России подтвердили, что российский истребитель Су-27 был поднят на перехват американского самолета-разведчика Lockheed EP-3, который приближался к границам страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в командовании ВМС США заявили, что истребитель Су-27 осуществил небезопасный перехват Lockheed EP-3 над Черным морем.

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В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что Су-27 приблизился к летательному аппарату США на безопасное расстояние.

«Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства России с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — рассказали в Минобороны.

Ранее также было опубликовано видео перехвата EP-3 российским Су-27.