Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика США российским Су-27

Военно-морские силы (ВМС) США опубликовали видео перехвата самолета-разведчика Lockheed EP-3 российским истребителем Су-27.

На кадрах ролика видно, как российский истребитель пролетает рядом с американским самолетом-разведчиком. При этом Су-27 качнул крылом, чтобы продемонстрировать свое оружие.

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Ранее в командовании ВМС США заявили, что российский истребитель Су-27 осуществил небезопасный перехват американского разведывательного самолета над Черным морем.

В пресс-службе отмечали, что инцидент произошел 5 ноября 2018 года. Представители американских ВМС назвали перехват «небезопасным», так как российское воздушное судно «совершило скоростной пролет непосредственно перед самолетом, подвергая риску пилотов и экипаж».