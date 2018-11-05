Израиль не совершал боевых вылетов в Сирию после доставки С-300

Израильские ВВС не совершали боевых вылетов в сторону Сирии, после того, как в регион были доставлены российские зенитно-ракетные комплексы С-300. Об этом заявила член комиссии Кнессета по внешней политике и обороне Ксения Светлова, передает РИА «Новости».

По ее словам, с тех пор, как в регионе были размещены российские С-300, израильские ВВС не провели ни одного боевого вылета.

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«С-300 – вещь, которая изменила баланс сил в регионе», — заключила Светлова.

Решение о поставках С-300 в Сирию российские военные приняли после того, как 17 сентября самолет Ил-20 ВВС России потерпел крушение в результате попадания ракеты сирийских ПВО. Минобороны России обвинило в случившемся израильскую сторону, чьи истребители, наносившие удары по провинции Латакия, прикрылись российским самолетом.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль опасается российских С-300 в Сирии.