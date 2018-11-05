Военный комиссар предупредил об угрозе срыва призывной кампании в Киеве

Военный комиссар киевского городского военкомата Сергей Клявлин заявил, что в украинской столице призывная кампания в армию находится «на грани срыва». Его слова передает «Укринформ».

По словам Клявлина, по состоянию на 5 ноября в ряды Вооруженных сил Украины вступили 39,5% призывников от необходимого их количества.

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«Явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки, крайне низкая. Весной у нас практически не было срывов, а сейчас мы на грани срыва», — констатировал.

Он отметил, что жители Киева «на призывные участки как не обращались, так и не обращаются». При этом, по его данным, уклоняются от призыва 23 тысячи 494 украинца.

Ранее сообщалось, что на Украине уравняли мужчин и женщин в армии.