В МИД Израиля заявили о намерении не допускать повторения трагедии с Ил-20

Директор 1-го евразийского отдела МИД Израиля Яков Ливне заявил, что израильская сторона сделает «все возможное», чтобы не допустить повторения катастрофы, подобной ситуации с крушением российского Ил-20 в Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ливне подчеркнул, что Израиль рассматривает крушение самолета как «трагическое событие». Также он добавил, что «все знают», что воздушное судно сбили «сирийские ракеты».

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«Мы создавали механизм взаимодействия между военными, чтобы такие трагедии не происходили. Но, к сожалению, никто не застрахован», — отметил представитель МИДа.

По его словам, израильская сторона сделает «все возможное», чтобы такие катастрофы больше не повторялись.

Ранее Израиль оценил контакты с российскими военными после инцидента с Ил-20.

Самолет Ил-20 потерпел крушение в Сирии 17 сентября в результате попадания ракеты сирийских ПВО. Минобороны России обвинило в случившемся израильскую сторону, чьи истребители, наносившие удары по провинции Латакия, прикрылись российским самолетом.