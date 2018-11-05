Клинцевич дал совет угрожавшему России оккупацией депутату Рады

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал угрозу депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука оккупировать Россию, а также оценил его знание истории, передает НСН.

Как заявил украинский депутат, в 1612 году Москву освобождали не от поляков, а от «украинских казаков», которые якобы составляли больше половины польского войска.

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Клинцевич в свою очередь ответил, что если украинская сторона хочет «что-то услышать и увидеть», то пусть объявит войну России.

«А пареньку надо подучить историю. В советских учебниках было много правильных и справедливых вещей показано и рассказано», — сказал Клинцевич.

Сенатор также отметил, что для человека, который родился и вырос в СССР, «война России с Украиной — это самая страшная вещь».

«Конечно, я не думаю, что мы будем с украинцами когда-то воевать <...> В ближайшее время на Украине все это будет зачищено демократическим путем», — предположил Клинцевич.

Ранее сообщалось, что Мосийчук пригрозил оккупировать Россию украинской «нацией воинов».