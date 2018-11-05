Убивший российского солдата в Армении приговорен к 22 годам тюрьмы

Обвиняемый в убийстве российского военного в армянском городе Гюмри Арман Джанджугазян приговорен к 22 годам лишения свободы, передает РИА «Новости» со ссылкой на суд общей юрисдикции Ширакской области Армении.

22 апреля 2017 года в Гюмри был убит военнослужащий-контрактник из России Дмитрий Ялпаев.

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«Джанджугазян приговорен к 22 годам лишения свободы: 20 лет за убийство и еще два года — за незаконное ношение холодного оружия», — сообщили в суде.

Следствие полагает, что Джанджугазян был сторонником террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Как отмечается, преступление он совершил по собственной инициативе, однако получил через интернет одобрение террористов.

Ранее СК сообщил, что обвиняемый в убийстве российского военного в Гюмри страдает расстройством личности.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.