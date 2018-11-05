В Совфеде ответили на угрозу Украины оккупировать Россию
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков оценил заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, который пригрозил России оккупацией, передает RT.
Также российский политик выразил сомнение в знании истории Мосийчуком, который заявил, что Москву в 1612 году освободили не от польских интервентов, а от «украинских казаков».
«На службе у Польши были представители украинского казачества, но я их численность не преувеличивал бы. Все они были поданными польского государства», — ответил Цеков.
Он также отметил, что определить национальную принадлежность войска можно только с помощью серьезных исторических исследований, но, по мнению Цекова, даже если они будут проведены, их результат «очень огорчит Мосийчука».
Ранее сообщалось, что депутат Рады пригрозил оккупировать Россию украинской «нацией воинов».