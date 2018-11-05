В ДНР обвинили украинских силовиков в подготовке провокаций с химвеществами

Начальник пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил о том, что украинские силовики готовят провокацию с применением химических веществ, чтобы сорвать выборы в регионе, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что подразделения ВСУ, находящиеся в Донбассе, в срочном порядке доукомплектовываются «средствами радиохимической и биологической защиты».

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«Мы обращаемся к мировому сообществу с целью предотвращения преступлений», — сказал Безсонов.

11 ноября состоятся выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В Киеве заявили, что не признают их результаты.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сказала о том, что выборы в самопровозглашенных республиках ДНР и ЛНР не соответствуют минским договоренностям.