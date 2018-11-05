США и Южная Корея приступили к совместным морским учениям

Соединенные Штаты и Южная Корея начали проводить совместные военно-морские маневры. Об этом сообщает «Ренхап».

Как отмечается, эти учения являются первыми, которые страны проводят с июня 2018 года. Летом они были приостановлены для предотвращения угрозы срыва денуклеаризации Северной Кореи.

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Согласно имеющейся информации, учения продлятся две недели. В них задействованы катера-амфибии, а также участвуют около 500 военных.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и Южная Корея 5 октября впервые за полгода проведут совместные морские военные учения.