Трамп обвинил Эр-Рияд в неумелом использовании оружия в Йемене

Президент США Дональд Трамп заявил, что военные Саудовской Аравии не знают, как правильно использовать оружие в Йемене. Об этом сообщает Axios.

Таким образом он прокомментировал обстрел коалицией во главе с Саудовской Аравией автобуса с детьми в Йемене.

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По словам Трампа, данный инцидент является «ужасной трагедией».

Он также добавил, что не стал бы держать в армии людей, которые «стреляют по автобусам с детьми».

Ранее СМИ сообщили, что при атаке на автобус с детьми в Йемене применили американскую бомбу.

9 августа коалиция во главе с Саудовской Аравией обстреляла автобус с детьми в Йемене. В результате атаки погибли более 50 человек, в том числе 40 детей.