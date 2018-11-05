Советник Порошенко намекнул на закупку турецких беспилотников

Советник президента Украины Юрий Бирюков намекнул на возможную закупку Киевом турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Бирюков опубликовал в соцсетях фотографию с украинским лидером Петром Порошенко, который стоит на фоне турецкого БПЛА.

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Как отмечается, советник Порошенко допустил, что президент Украине стоит на фоне «птицы» не случайно.

В феврале сообщалось, что Украина показала новый беспилотник на выставке вооружений в ОАЭ.