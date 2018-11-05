National Interest назвал особенности российских «танков-убийц»‍

Журнал The National Interest рассказал о неизвестных особенностях российских «танков-убийц» — Т-72, Т-80 и Т-90.

По данным издания, эти танки обладают особенной «живучестью и смертоносностью».

Как отмечается, одним из преимуществ боевых машин является система дистанционного подрыва «Айнет», которая повышает эффективность боеприпасов.

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При этом танки также оснащены системой «Сода», которая защищает машины от проникновения напалма.

Ранее СМИ назвали Т-90 самым опасным в мире танком.