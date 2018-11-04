США и Южная Корея возобновят совместные морские учения

Соединенные Штаты и Южная Корея 5 октября впервые за полгода проведут совместные морские военные учения, передает агентство Ренхап со ссылкой на военных.

Как отмечается, учения проводятся в рамках Корейской программы по обмену опытом между подразделениями морской пехоты США и Южной Кореи (KMEP). В последний раз они состоялись в мае 2018 года.

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Сообщается, что совестные учения в районе порта Пхохан на юго-восточном побережье Южной Кореи продлятся две недели. Общая численность военных, которые примут участие в маневрах, составит около 500 человек.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп предложил сократить расходы на военные учения США и Южной Кореи.