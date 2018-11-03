Солдат НАТО убит внедренным боевиком в Афганистане

В результате «инсайдерской атаки» внедренного боевика один военнослужащий США погиб, еще один получил ранения, передает Reuters со ссылкой на пресс-релиз миссии НАТО «Решительная поддержка».

Как отмечается, нападавший был немедленно убит другим афганским военнослужащим.

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«По предварительным данным, атаковавший являлся военнослужащим Афганских национальных сил обороны и безопасности», — говорится в сообщении.

Сообщается, что пострадавшему военному сейчас оказывают медицинскую помощь, его состояние стабильно. Личность погибшего не раскрывается.

Ранее стало известно, что американский генерал пострадал при атаке террористов в Афганистане.