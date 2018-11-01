Straits Times рассказала о росте конфронтации между НАТО и Россией

Конфронтация между Североатлантическим альянсом и Россией будет только расти, так как стороны одновременно разворачивают собственные военные учения, пишет The Straits Times.

Россия вместе с некоторыми союзниками в Центральной Азии проводит учения «Нерушимое братство — 2018», которые являются ответом на крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО под названием Trident Juncture 2018 («Единый трезубец»), стартовавшие в Норвегии 25 октября, отмечает издание.

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Россия в последнее время подала немало сигналов о том, что намерена увеличить военное присутствие на севере Европы, пишет издание. Россия также усилила арктические войска.

Учения НАТО, которые завершатся 7 октября, направлены на то, чтобы показать Москве решимость Запада стоять на защите своих союзников не только на севере Европы, но также особенно малых и уязвимых государств в Прибалтике: Эстонии, Латвии и Литвы, пишет издание.

Между тем, должностные лица НАТО не скрывают того, что крупные учения являются прямым следствием стремительного ухудшения отношений с Россией и растущего осознания приближающейся конфронтации с ней, говорится в материале.