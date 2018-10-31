Болтон заявил о краже Китаем российского оружия

Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Китай при сотрудничестве с России в военно-технической сфере ворует российскую интеллектуальную собственность, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Китай «крадет» российские достижения в военной сфере так же, как они поступают со многими американскими продуктами.

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«Россия продает передовые системы вооружения, а Китай пока их покупает. Хотя я абсолютно уверен, что Китай делает с российской продукцией то же самое, что делает в отношении многих американских продуктов — они воруют интеллектуальную собственность, копируют, повторяют», — сказал Болтон.

По его мнению, Китай сам скоро начнет продавать свои системы вооружения, причем по более низкой цене, чем Россия.

Ранее сообщалось, что в США увидели угрозу в китайском спутнике на Луне.