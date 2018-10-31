Россия передала США партию из четырех ракетных двигателей РД-180

Научно-производственное объединение «Энергомаш» проинформировало о передаче Соединенным Штатам четырех ракетных двигателей РД-180. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно имеющейся информации, эта поставка стала второй с начала 2018 года. На протяжении двух недель специалисты Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС, НАСА и ВВС США занимались осмотром двигателей и запасных частей, а также проверкой сопроводительных документов.

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«Сейчас двигатели готовят к отправке», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что США выбрали альтернативу российским ракетным двигателям РД-180, которые использовались в ракетах Atlas V.