В центре судоремонта оценили повреждения «Адмирала Кузнецова» от падения крана

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Начальник пресс-службы Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев рассказал о повреждениях авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из-за падения на него крана с плавучего дока ПД-50. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что судно с сентября этого года находится на ремонте в ПД-50 на мурманском заводе. По словам Гладышева, кран упал на ту часть палубы, которая была вскрыта.

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«…повреждения коснулись в большей части оборудования, а не самой палубы», — уточняет Гладышев.

Ранее сообщалось, что при затоплении плавучего дока ПД-50 в Мурманске, где находился на ремонте авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», один человек пропал без вести.