На заводе назвали причину затопления плавдока под Мурманском

Представитель завода назвал причину затопления плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе под Мурманском, где ремонтировали авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам представителя завода, причиной происшествия стал перебой электроэнергии при проведении доковых работ.

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«При проведении доковых работ работниками 82-го судоремонтного завода в поселке Росляково произошел перебой в подаче электроэнергии, в результате чего были заполнены нештатно цистерны плавдока ПД-50. Как следствие плавдок резко ушел под воду. Жертв нет», — сказал он.

«Адмирал Кузнецов» проходил на заводе плановый доковый ремонт.

Ранее сообщалось, что крейсер не пострадал в результате происшествия на заводе.