Белый дом: Трамп поручил подготовить доклад о нарушении Россией ДРСМД

Президент США Дональд Трамп распорядился подготовить доклад по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для Конгресса США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в документе также может идти речь о возможных ответных мерах на нарушения договора.

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«Я настоящим делегирую государственному секретарю во взаимодействии с главой минфина, министром обороны, министром торговли и директором национальной разведки полномочия представить конгрессу доклад, требуемый в соответствии с разделом 1244 Закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год», — говорится в поручении Трампа.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предупредил Европу о последствиях выхода США из ДРСМД.