Reuters: США могут послать тысячи солдат на границу с Мексикой

Соединенные Штаты могут послать тысячи военнослужащих на границу США и Мексики для борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

В агентстве напомнили, что ранее предполагалось послать на границу 800-1000 военных.

В Пентагоне отказались комментировать эту информацию, отметив, что точное число военнослужащих в данный момент не определено.

Ранее в американском военном ведомстве подтвердили намерение отправить войска на границу с Мексикой.