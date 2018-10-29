Reuters: США могут послать тысячи солдат на границу с Мексикой
Соединенные Штаты могут послать тысячи военнослужащих на границу США и Мексики для борьбы с нелегальными мигрантами. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
В агентстве напомнили, что ранее предполагалось послать на границу 800-1000 военных.
В Пентагоне отказались комментировать эту информацию, отметив, что точное число военнослужащих в данный момент не определено.
Ранее в американском военном ведомстве подтвердили намерение отправить войска на границу с Мексикой.