National Interest: базы США беззащитны перед ракетами России

В Центре стратегических и бюджетных оценок США напомнили об угрозе, которую представляют крылатые ракеты и беспилотники России и Китая. Об этом пишет The National Interest.

Отмечается, что американская сторона забыла об этой угрозе, занимаясь защитой от баллистических ракет и размещая морское и наземное кинетическое оружие, которое бы перехватывало баллистические ракеты. Как подчеркивается, Россия и Китай наращивают запасы управляемого оружия, которое угрожает базам Соединенных Штатов.

Реклама

Уточняется, что представляющими потенциальную угрозу комплексами являются российские «Кинжал» и «Искандер», способные поразить базы США на европейской территории.

По мнению специалистов центра, американской стороне вряд ли удастся в ближайшее время создать систему для защиты самых важных объектов инфраструктуры на своей территории и за границей от массированного залпового огня.

Ранее командующий ВМС США и глава Объединенного командования сил НАТО в Неаполе адмирал Джеймс Фогго заявил, что Россия обладает мощным флотом и вкладывает большое количество средств в его развитие.