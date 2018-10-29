Канада приняла 117 членов «Белых касок»

Канада приняла на своей территории 117 человек, которые входят в состав организации «Белых касок» или являются членами их семей. Об этом сообщает CBC.

Согласно имеющейся информации, они прибыли на территорию страны на прошлой неделе.

Уточняется, что члены «Белых касок» и их родственники будут размещены в Онтарио, Саскачеване, Новой Шотландии и Британской Колумбии.

Ранее сообщалось, что Великобритания готова предоставить убежище членам неправительственной организации «Белые каски», которые были эвакуированы из Сирии.