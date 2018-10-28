Пентагон подтвердил намерение отправить войска на границу с Мексикой
Глава Минобороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис подтвердил намерение отправить войска на американо-мексиканскую границу, передает Sputnik International.
По словам главы Пентагона, военнослужащие США начали переброску бетонных заграждений к южной границе страны.
Мэттис подчеркнул, что данные меры предпринимаются в соответствии с планами развертывания подразделений дежурных войск на южной границе Соединенных Штатов.
Министр отметил, что детали операции по развертыванию войск на американо-мексиканской границе в настоящий момент прорабатываются, точные данные станут известны позднее в воскресенье, 28 октября.
Ранее агентство Reuters со ссылкой источники сообщило, что в американском оборонном ведомстве одобрили отправку военных на границу с Мексикой.
Также The Washington Post писала, что президент США Дональд Трамп задумал специальным указом закрыть южную границу от мигрантов.