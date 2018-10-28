Пентагон подтвердил намерение отправить войска на границу с Мексикой

Глава Минобороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис подтвердил намерение отправить войска на американо-мексиканскую границу, передает Sputnik International.

По словам главы Пентагона, военнослужащие США начали переброску бетонных заграждений к южной границе страны.

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Мэттис подчеркнул, что данные меры предпринимаются в соответствии с планами развертывания подразделений дежурных войск на южной границе Соединенных Штатов.

Министр отметил, что детали операции по развертыванию войск на американо-мексиканской границе в настоящий момент прорабатываются, точные данные станут известны позднее в воскресенье, 28 октября.

Ранее агентство Reuters со ссылкой источники сообщило, что в американском оборонном ведомстве одобрили отправку военных на границу с Мексикой.

Также The Washington Post писала, что президент США Дональд Трамп задумал специальным указом закрыть южную границу от мигрантов.