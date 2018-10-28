В Госдуме отреагировали на призыв Украины взрывать российские склады с оружием

Зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ Виктор Водолацкий назвал призыв советника министра внутренних дел Украины Татьяны Черновол взрывать российские военные склады неадекватным заявлением, передает РИА «Новости».

По мнению депутата, данное высказывание не имеет под собой никакой основы.

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«Это очередной фейковый вброс перед принятием решения, которое созревает у руководства Украины и советников Госдепа к новому году объявить в стране военное положение», — заявил Водолацкий.

Политик отметил, что из-за регулярных заявлений подобного рода на Западе руководство Украины не воспринимается всерьез.

Ранее депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала взрывать военные склады в России.