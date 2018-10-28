В сеть попали снимки российского «вертолета будущего»
Нидерландский журнал Scramble опубликовал в своем фейсбуке снимки, предположительно, модели российского «вертолета будущего», разрабатываемого конструкторским бюро (КБ) «Камов».
В сообщении предполагается, что российский разработчик случайно выложил несколько изображений будущего вертолета.
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По данным издания, в комплектацию перспективного вертолета входят новые двигатели, а винты, крылья и убираемое шасси расположены особым образом. Подчеркивается, что вертолет способен развивать скорость до 700 км/ч.
Ранее сообщалось, что модернизированный вертолет Ми-26 совершил первый полет.