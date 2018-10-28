Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» вернулся в Балтийск после дальнего похода

Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» вернулся в военную гавань города Балтийска после выполнения ряда задач в дальнем океанском плавании, сообщил официальный представитель ЗВО по Балтийскому флоту капитан Роман Мартов, передает РИА «Новости».

«Командир похода капитан 1 ранга Роман Ашуров доложил начальнику штаба Балтийского флота вице-адмиралу Игорю Мухаметшину о том, что корабль вернулся из дальнего похода технически исправным и готовым после пополнения необходимых запасов выполнять задачи по предназначению», — сказал Мартов.

По его словам, начальник штаба Балтийского флота поздравил экипаж «Ярослава Мудрого» с успешным выполнением поставленных задач от имени членов Военного совета флота.