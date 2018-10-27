Министры военных дел России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Глава Минобороны России и его турецкий коллега Хулуси Акар встретились в Стамбуле и провели переговоры о ситуации в Сирии. Об этом сообщается на сайте Минобороны.
«Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили ситуацию в Сирии», — сообщили представители российского военного ведомства.
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Детали переговоров министров не приводятся.
В субботу, 27 октября, в Стамбуле пройдет встреча глав России, Турции, Франции и Германии, на которой будут обсуждаться вопросы урегулирования ситуации в Сирии.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле начались переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Мевлюта Чавушоглу.