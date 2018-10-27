«Ъ»: Россия выдаст Кубе крупный военный кредит

Россия выдаст Кубе госкредит объемом более $50 млн. на закупку российской военной техники. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества.

По данным источников издания, подписание соответствующего договора должно состояться на заседании межправительственной комиссии двух стран, которое пройдет на следующей неделе в Гаване. Российскую делегацию, как ожидается, возглавит вице-премьер Юрий Борисов.

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Также отмечается, что в делегации будет присутствовать подгруппа от Федеральной службы по ВТС во главе с заместителем руководителя службы Анатолием Пунчуком. В службе подтвердили факт поездки, однако не стали раскрывать подробности.

Ранее сообщалось, что Белоруссия может получить от России кредит в размере $630 млн.