Американский самолет-разведчик 11 часов летал у западных границ России

Американский стартегический беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk провел 11-часовой разведывательный полет вдоль российских западных границ. Об этом сообщает в твиттере ресурса Plane Radar.

По данным ресурса, аппарат совершил вылет с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. С 9.30 мск и в течение пяти часов беспилотный аппарат проводил разведку у границы Калининградской области. В этот момент он находился в воздушном пространстве Литвы. Затем беспилотник произвел несколько перелетов около границ Ленинградской и Псковской областей — по линии от эстонского Тарту до Финского залива. После аппарат вновь находился у границ Калининградской области.

Ранее сообщалось, что американский беспилотник заметили у берегов Крыма.