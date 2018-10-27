Прокурор подсчитал небоевые потери украинских военных в Донбассе

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что за четыре года боевых действий небоевые потери ВСУ в Донбассе составили 2700 человек, включая погибших и пострадавших. Об этом он сказал в интервью «Зеркалу Украины».

«За четыре года из 2700 небоевых безвозвратных и санитарных потерь 891 случай — болезни, 318 — ДТП, 177 — несчастные случаи, 175 — отравление (алкоголем, наркотиками), 172 — неосторожное обращение с оружием, 101 — нарушение мер безопасности, 228 — убийства, 615 — самоубийства», — сказал Матиос.

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При этом Матиос отметил, что только треть самоубийств была совершена в зоне боевых действий. Остальные, по его данным, были совершены после отхода солдат в пункты постоянной дислокации военных на восстановление. Он подчеркнул, что это «страшная проблема и большая трагедия».

Во многом, считает прокурор, проблема самоубийств стоит так остро из-за недостатка психологов: на 250 тыс. украинских военнослужащих приходится только 632 психолога, многие из которых при этом находятся в Главном штабе армии.

Ранее СМИ сообщали о «серьезном ударе» Украины по Донбассу.