В США рассказали об испытаниях системы перехвата ракет средней дальности

Американские военные успешно испытали систему перехвата ракет средней дальности. Об этом сообщает портал Stars and Stripes.

Система разрабатывается совместно с Японией. На испытаниях тестовая ракета была сбита ракетой класса SM-3 Block IIA системы ПРО Aegis.

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Тесты прошли у побережья Гавайских островов при участии эсминца ВМС США John Finn.

«Это было превосходное достижение и ключевая веха для возвращения [ракет] SM-3 Block IIA к полетам», — заявил директор Агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН не стала рассматривать российский проект резолюции по ДРСМД.