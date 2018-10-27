В США рассказали об испытаниях системы перехвата ракет средней дальности

Система «Aegis Ashore» US Navy

Американские военные успешно испытали систему перехвата ракет средней дальности. Об этом сообщает портал Stars and Stripes.

Система разрабатывается совместно с Японией. На испытаниях тестовая ракета была сбита ракетой класса SM-3 Block IIA системы ПРО Aegis.

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Тесты прошли у побережья Гавайских островов при участии эсминца ВМС США John Finn.

«Это было превосходное достижение и ключевая веха для возвращения [ракет] SM-3 Block IIA к полетам», — заявил директор Агентства по ПРО генерал-лейтенант Сэм Гривз.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН не стала рассматривать российский проект резолюции по ДРСМД.