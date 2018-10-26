Журнал удалил заявление ОБСЕ об отсутствии доказательств присутствия России в Донбассе

Журнал Foreign Policy удалил из интервью с первым заместителем председателя СММ ОБСЕ Александром Хугом слова о том, что миссия не нашла доказательств присутствия российских военных в Донбассе. Об этом сообщается в правках к материалу.

В комментарии говорится, что текст интервью «не отражал точку зрения» Хуга. Отмечается, что зампред СММ ОБСЕ говорил только о фактах, установленных мониторинговой миссией.

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По словам Хуга, эксперты говорили с пленниками ВСУ, которые называли себя российскими военными, однако форму, надетую на них, можно купить «в любом магазине».

Ранее в ОБСЕ заявили, что могут остановить военные действия в Донбассе за час.