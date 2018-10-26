Макрон расстроен решением Бельгии купить американские F-35

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление, что ВВС Бельгии предпочли американские самолеты F-35 истребителям Eurofighter Typhoon. Слова французского президента передает Reuters.

Макрон отметил, что данное решение было результатом «процесса, который он очень уважает» и оно связано с политической ситуацией в Бельгии. Однако, заметил французский президент, со стратегической точки зрения закупка американских истребителей противоречит европейским интересам.

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«Что касается меня, то я сожалею, что было принято такое решение», — заключил Макрон.

Ранее стало известно, что бельгийское правительство приняло решение приобрести у Соединенных Штатов истребители пятого поколения F-35 Lightning II.