В Британии женщинам разрешили служить во всех родах войск

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что британские женщины получат возможность служить во всех родах войск. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его словам, теперь состав британской армии будет определяться «не по критериям половой принадлежности, а по критериям способностей».

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Он также подчеркнул, что данное решение позволить сделать вооруженные силы Британии «более современным работодателем».

В прошлом году сообщалось, что в израильской армии появились первые женщины-танкисты.