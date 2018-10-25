Американский генерал допустил начало войны с Китаем через 15 лет

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил о высокой вероятности начала войны с Китаем через 15 лет. Об этом он сообщил на Варшавском форуме по безопасности в Польше, передает Sputnik International.

«Соединенные Штаты очень нуждаются в сильной европейской опоре. Я думаю, что через 15 лет — этого можно избежать, но существует очень большая вероятность того, что мы с Китаем будем в состоянии войны», — сказал Бен Ходжес.

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Ходжес призвал союзников по НАТО наращивать свою оборонную мощь, так как Вашингтон не сможет защищать Европу от России и одновременно бороться с Китаем, говорится в материале.

Американский генерал призвал коллег из европейских держав прилагать больше сил для обеспечения собственной обороны перед лицом «возрождающейся России», в силу того, что США необходимо сосредоточить внимание на защите своих интересов в Тихоокеанском регионе, передает Sputnik.

По его словам, Америка не может одновременно справиться со всеми оборонными задачами в Европе и в Тихоокеанском регионе, так как должна противостоять «китайской угрозе». Ранее президент США Дональд Трамп выражал недовольство тем, что Соединенные Штаты несут большую часть бремени НАТО, а также призывал членов организации к увеличению своих оборонных бюджетов. Тем не менее, во время форума Ходжес заверил в «непоколебимой» приверженности Вашингтона Североатлантическому альянсу.

По итогам опроса солдатов США в сентябре-октябре сообщалось, что почти половина американских военнослужащих уверены в приближении масштабной войны.