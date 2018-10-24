Тимошенко хочет изменить формат переговоров по Донбассу

Возглавляющая украинскую партию «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала изменить формат переговоров по ситуации в Донбассе после того, как в стране состоятся президентские выборы. Об этом политик сказала на митинге в городе Казатин Винницкой области.

По словам Тимошенко, украинская сторона добьется мира в регионе на своих условиях и вернет Донбасс в состав страны.

Реклама

«В Донбассе будет восстановлено действие украинских законов, будет демилитаризованная территория, вернем 2 млн беженцев», — заявила Тимошенко.

Она добавила, что военные действия в регионе «кое-кому очень выгодны», а также подчеркнула необходимость создания в стране контрактной армии, поскольку для выживания нужно быть в состоянии защищать собственные границы.

Ранее первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг выразил уверенность, что военные действия в Донбассе можно прекратить за час.