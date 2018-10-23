Шойгу на встрече с Болтоном заявил о постепенном восстановлении диалога России и США

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает РИА «Новости».

Открывая переговоры с Болтоном, российский министр выразил надежду, что насыщенная программа советника американского президента в ходе визита в Россию придаст импульс отношениям двух стран. Накануне Болтон встретился с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.

Реклама

«После встречи наших президентов [в Хельсинки] можно констатировать постепенное восстановление двустороннего диалога. Уверен, что даже малые шаги пойдут на пользу нашим отношениям и восстановлению доверия», — сказал Шойгу.

Ранее в Кремле сообщили, что Болтон встретится с президентом России Владимиром Путиным 23 октября.