Трамп рассказал, сколько войск отправит на границу с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит на границу Соединенных Штатов и Мексики необходимое число войск, чтобы не пустить в страну нелегальных мигрантов. Слова президента передает USA Today.

Когда у Трампа спросили, сколько военнослужащих может быть направлено на границу с Мексикой, он заметил, что их будет «столько, сколько будет нужно».

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Также он в очередной раз заявил, что в ситуации с мигрантами виноваты демократы.

Ранее Трамп призвал мигрантов из Центральной Америки обратиться за убежищем к Мексике.