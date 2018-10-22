Песков объяснил слова Путина про ядерную войну и рай

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова главы государства Владимира Путина о том, что в случае ядерного удара Россия «попадет в рай». Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин в ходе пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия никогда не станет наносить превентивный ядерный удар. При этом в случае нападения на страну с применением ядерного оружия российская сторона ответит на него. По словам Путина, «мы как мученики попадем в рай», а возможный агрессор «просто сдохнет».

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По словам Пескова, речь в заявлении президента «шла главным образом не о рае». Главной мыслью слов Путина было именно то, что на уровне доктрины Россия не оставляет за собой право на ядерный удар.

«То есть мы никогда ни на кого не нападем первыми — вот, что сказал президент. Но если на нас нападут, вот тогда там все попадут кто в ад, кто в рай и т.д. То есть вот, что было главное. Здесь очень важно это все понять. Все остальное — это все аллегория», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Песков рассказал, может ли намерение президента США Дональда Трампа выйти из ДРСМД повлиять на СНВ-III.