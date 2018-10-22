Песков рассказал, может ли решение Трампа по ДРСМД повлиять на СНВ-III

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока нельзя оценить, повлияют ли заявления американского президента Дональда Трампа о выходе из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на договор СНВ-III. Об этом сообщают РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, в данной ситуации необходимо дождаться конкретных шагов Вашингтона, потому что пока что намерения США не были подкреплены действиями.

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«В данном случае какие-то гипотетические рассуждения возможны, но вряд ли уместны. Нужно дождаться конкретных шагов со стороны Вашингтона», — сказал Песков.

Договор между Россией и США об ограничивании стратегических наступательных вооружений вступил в силу в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов.

Ранее Песков прокомментировал намерение США выйти из Договора о РСМД.