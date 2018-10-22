Участие в учениях НАТО обойдется Германии в €90 млн

В немецком минобороны рассказали, что на участие в проводимых НАТО учениях Trident Juncture страна выделит €90 млн. Об этом пишет Spiegel.

Согласно имеющейся информации, немецкая сторона должна сама оплатить размещение своих военнослужащих в Норвегии. На это уйдет более половины суммы.

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Уточняется, что оставшиеся средства будут потрачены на то, чтобы перебросить в регион личный состав и необходимую военную технику.

Ранее в Австралии назвали Калининград «ножом у горла НАТО» в Балтийском море.