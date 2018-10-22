Коалиция США объяснила авиаудар по мечети в Сирии
Международная коалиция во главе с США объяснила, почему 18 октября в ходе авиаудара в Сирии одной из целей стала мечеть. Об сообщает Associated Press.
Глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел заявил, что решение об ударе по мечети в селении ас-Суса, провинция Дейр-эз-Зор, было принято командованием. По его словам, было решено, что внутри нее укрываются боевики «Исламского государства» (организация запрещена в России).
«Это была мечеть, которая не использовалась как мечеть», — сказал Вотел.
При этом он отказался говорить о жертвах среди мирного населения. По данным агентства SANA, в результате авиаудара погибли 62 мирных жителя.
В коалиции утверждают, что в настоящий момент расследуют все «заслуживающие доверия» сообщения о жертвах.
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.